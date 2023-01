ACH na Slovaško po nadaljevanje zmagovitega niza, Calcit in Maribor na Hrvaškem

Pred odbojkarji ACH Volley, Calcit Volley in OK Merkur Maribor je četrti krog srednjeevropske lige, v kateri so slovenski prvaki še neporaženi, tudi druga slovenska predstavnika sta med prvo četverico.

Med torkom in četrtkom bo v sklopu srednjeevropske lige MEVZA potekal 4. krog. Na parket bodo kot prvi stopili odbojkarji Calcit Volleyja, ki se bodo v Osijeku na Hrvaškem v sredo najprej pomerili s slovaškim Komarnom, dan zatem pa še z gostiteljem turnirja, MOK Mursa Osijek.

Odbojkarje ACH Volley Ljubljana v četrtek na Slovaškem čaka dvoboj s tamkajšnjo TJ Spartak Myjavo, Merkur Maribor pa bo v Kaštelah v sredo odigral obračun z domačim moštvom OK Ribola Kaštela. Mariborčani se bodo z avstrijskim Waldviertlom na zadnji tekmi 4. kroga srečali 31. januarja.

Med 11 moštvi MEVZA najbolje kaže ACH Volleyju, ki je po sedmih tekmah pri prav toliko zmagah in 21 točkah. Kamničani so na šestih tekmah petkrat zmagali, kar jih uvršča na drugo mesto. Mariborčani so prav tako odigrali šest tekem, trikrat zmagali in trikrat izgubili, trenutno so tretji.