ACH Volley še sedmič zmagal

Izbranci Radovana Gačiča so na sedmi tekmi dosegli še sedmo zmago. Proti Mladosti, ki je pred obračunom z vodilno ekipo imela pet porazov s petih tekem in zgolj en osvojen niz, je ljubljanska zasedba hitro pokazala kakovostno razliko in brez vsakršnih težav pripeljala tekmo do zanjo srečnega konca.

Ljubljančani so v prvem nizu takoj povedli s 7:2 po petih zaporednih točkah, pozneje pa še oplemenitili prednost in tekmece držali na varni razdalji. Na koncu so jim prepustili le 12 točk.

V drugem nizu so se hrvaški odbojkarji uvodoma bolje upirali, ACH Volley je prvič povedel pri 7:6, nato pa takoj dodal še dve točki za 9:6. Za razliko od prvega niza pa Mladost tokrat ni odnehala in znova poravnala izid pri 10:10. Po 15:13 pa je sledil niz štirih točk branilcev naslova, kar je bila dovolj velika zaloga za miren zaključek niza.

Tretji niz se je takoj nagnil na stran ACH Volleyja po vodstvu s 6:2, pozneje pa igralci iz Ljubljane tekmeca niso več spustili blizu.

Odbojkarji Merkurja Maribora so v sredo na domači tekmi tretjega turnirja srednjeevropske lige v dvorani Tabor premagali Zadrugo Dob s 3:1 in prišli do tretje zmage, novo bodo lovili v četrtek proti slovaškemu Riekerju Komarnu.

Tretja slovenska ekipa v srednjeevropski ligi, Calcit Volley, je edino tekmo tretjih turnirjev odigrala predčasno, in sicer 13. decembra, ko je premagala Mladost iz Zagreba s 3:0. Na lestvici z razmerjem zmag in porazov 5-1 zaseda drugo mesto.