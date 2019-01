ACH-jevci po hudem boju praznih rok

Odbojkarji ACH Volleyja so v tretjem krogu lige prvakov z 1:3 v nizih izgubili pri drugi ekipi skupine C Chaumontu. Francozi so povedli z 2:0 v nizih, nato je slovenski prvak dobil tretjega, v četrtem vodil s 23:19 in bil blizu petemu nizu in vsaj točki, a na koncu ostal praznih rok.

Francozi so proti slovenskim prvakom upravičili vlogo favoritov, a pri tem niso imeli lahkega dela. Gostitelji, pri katerih igrajo glavno vlogo tujci, so zanesljivo dobili prva dva niza, tretjega so po ogorčenem boju izgubili, v četrtem pa že zaostajali s 13:18, nato obranili dve zaključni žogi za izenačenje na 2:2, s točko Slovaka Mateja Patka pa prišli do svoje druge zmage. Pri ACH-ju je bil z 21 točkami najbolj razpoložen Jori Mantha.

Chaumont VB 52 HM: Atanasanov 12, Geiler 4, Saeta 14, Ben Tara 13, Patak 15, Fernandez 7, Winkelmuller 2, Averill 13 ACH Volley: Mantha 21, Poluian 16, Purić 2, Pavlović 5, Okroglić 2, Vilimanović 4, Pokeršnik 8, Videčnik 1

"Zaslužili smo si več"

''Ni se nam zgodilo prvič, da smo slabo začeli. Mogoče smo v četrtem nizu plačali ceno neizkušenosti naših mladih igralcev, ki so po osvojenem tretjem nizu začeli zelo dobro igrati. Nasprotnike so postavili pod pritisk s servisom, delali so vse tako, kot so morali. Na koncu pa se nam zgodi, da v odločilnih trenutkih naredimo napake, ki se jih ne dela. Mislim, da smo si zaslužili več, žal pa nam ni uspelo osvojiti četrtega niza po vodstvu s 23:19," je napake ob koncu obžaloval trener Andrej Urnaut.

ACH, ki ostaja pri točki, bo naslednjo tekmo v ligi odigral 31. januarja, ko bo gostoval pri Zenitu v St. Peterburgu.

Šket gosti prvake, Urnaut češke prvake Alen Šket bo s Halkbankom svojo drugo zmago lovil proti branilcem naslova iz Kazana, Tineta Urnauta in njegovo Modeno pa čaka obračun proti nekdanji ekipi Gregorja Ropreta in Mateja Mihajlovića. Vse kaj drugega kot zmaga Italijanov bi bila velika senzacija.

Liga prvakov, moški, 3. krog: