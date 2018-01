Alen Šket ostaja brez točk

Liga prvakov, 3. krog

Odbojkarji Fenerbahčeja tudi po tretjem krogu lige prvakov ostaja brez točk. Alen Šket in soigralci so italijanskim prvakom odščipnili niz, za kaj več pa je zmanjkalo kvaliteta in znanja. Slovenski reprezentant je pri poražencih dosegel sedem točk. Sklonjenih glav je igrišče zapustil tudi Dane Mijatović, ki je z Nolikom izgubil pri poljskem prvaku. Jan Kozamernik s Trentinom pravkar gosti Arkas iz Izmirja.