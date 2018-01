ACH Volley kot hitri vlak čez romunsko zapreko #video

Pokal CEV, 1/8 finala, moški

Trenutno tretjeuvrščena ekipa romunskega prvenstva je pred odhodom v Ljubljano zatrjevala, da ji državno prvenstvo pomeni več kot pokal Cev, to pa je dokazala s tem, da je v slovensko prestolnico prišla oslabljena. Manjkal ji je srbski reprezentant Nikola Kovačević, kar se ji je poznalo pri sprejemu.

Ta je bil preslab, da bi lahko gostujoča mednarodno pisana zasedba pomislila na presenečenje. Ljubljančani so ves čas tekme držali niti v svojih rokah in si pred povratno tekmo, ki bo čez 14 dni, priigrali prednost. Predvsem pa so si dokazali, da so boljše moštvo, ki bi moralo zmagati tudi v gosteh, čeprav bodo morali za to najbrž pokazati nekoliko bolj prepričljivo predstavo, kar pa so zagotovo sposobni.

"Čestitke fantom za prikazano, resnično so se borili. Eden in edini cilj je izpolnjen, to je zmaga. Vsekakor moramo priigrano prednost izkoristiti tudi v gosteh čez dva tedna, zavedati se namreč moramo, da je to šele prvi polčas osmine finala," kljub zmagi opozarja trener ACH Volleyja Zoran Kedačič.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 14, Babkov 14, Kovačič, Purič 4, Pavlović 5, Satler, Pleško, Brulec 3, Planinc, Kök, Mihajlović, Pokeršnik 11, Videčnik.



Arcada Galati: Zahar, Suljagić 6, Miseikis 3, Filipov, Pascan 10, Despotovski, Bala 7, Ferreira 6, Gontariu 8, Majstorović, Spinu 2.

Zadnja točka za zmago v Tivoliju:

Slovenske barve zastopata tudi trojček pri Posojilnici Dob in dvojček pri Veroni. Avstrijci, pri katerih si kruh služijo trener Matjaž Hafner ter igralca Mario Koncilja in Nejc Pušnik, pričakujejo Belgijce, Italijani pa bodo s Tončkom Šternom in Alenom Pajenkom napadli češki Liberec.