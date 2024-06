Tekmeca Slovencev začela z zanesljivima zmagama

Začela sta se druga turnirja v ligi narodov, eden poteka v Fukuoki, kjer se bodo Slovenci v sredo ob 8.30 pomerili s Turki, drugi pa v Ottawi. Gostitelji Japonci in Brazilci, s katerimi se bodo na Japonskem merili tudi slovenski odbojkarji, so za uvod zmagali s 3:0. Tretji tekmec Slovencev v Fukuoki Bolgarija je z 1:3 izgubil s Poljaki.

Slovenija je poleg Poljske, Italije in Japonske ena izmed štirih ekip, ki so v ligi zaenkrat dobile štiri tekme (neporažena je poleg Slovenije le še Italija, Poljska in Japonska pa sta zmagali prvi dan turnirja v Fukuoki).

Varovanci Gheorgeja Cretuja, ki bodo peto tekmo igrali v sredo ob 8.30 proti Turkom, so trenutno četrti na lestvici lige narodov. A pomembnejše so njihove točke na lestvici mednarodne zveze, saj te zagotavljajo olimpijsko vozovnico. Slovenci so v boju za svoje premierno tekmovanje petih krogov trenutno šesti, med tistimi, ki se borijo za pet preostalih olimpijskih vozovnic, zaostajajo le za Italijani.

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).

