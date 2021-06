Zahtevno "kosilo" za Slovence

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v Ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, vsaka pa odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Slovenski odbojkarji so tretji sklop tekem v Riminiju v sredo odprli proti Kanadi in brez izgubljenega niza upravičili vlogo favorita, čeprav niso prikazali najboljše igre. So pa bili v zaključkih nizov vselej bolj zbrani od nasprotnika in prišli do pete zmage.

Ob 13. uri varovance Alberta Giulianija čaka nov, zahtevnejši nasprotnik. Nasproti jim bodo stali Francozi, ki so na lestvici lige narodov na tretjem mestu. Na sedmih tekmah so izgubili le enkrat, proti Srbiji po petih nizih. V sredo so s 3:1 premagali Ruse.

Slovenci bodo tretji sklop tekem končali v petek, ko se bodo pomerili še z eno odbojkarsko velesilo, najboljšo reprezentanco zadnjih dveh izvedb lige narodov, Rusijo.

Liga narodov, 8. krog Četrtek, 10. junij

13.00 Francija – Slovenija Srbija – Iran

Rusija – Kanada

Argentina – Avstralija

Nemčija – ZDA

Bolgarija – Brazilija

Japonska – Italija

Poljska – Nizozemska

Lestvica: 1. Poljska 7 tekem - 18 točk

2. Brazilija 7 - 18

3. Francija 7 - 17

4. Slovenija 7 - 15

5. Iran 7 - 15

6. Srbija 7 - 14

7. Rusija 7 - 13

8. Japonska 7 - 11

9. Nemčija 7 - 11

10. ZDA 7 - 9

11. Italija 7 - 7

12. Kanada 7 - 7

13. Argentina 7 - 5

14. Bolgarija 7 - 5

15. Nizozemska 7 - 3

16. Avstralija 7 - 0 Preostala slovenska tekma v tretjem sklopu Petek, 11. junij

12.00 Slovenija – Rusija

