Slovenci nadaljujejo hudo bitko: Vemo, zakaj smo tu

Pred 16 reprezentancami Lige narodov v Riminiju je še zadnji ciklus predtekmovanja, v katerem bodo odigrale še po tri srečanja. Slovenska izbrana vrsta je po 12 tekmah v odličnem položaju za napredovanje na zaključni turnir, kamor se uvrstijo najboljše štiri ekipe tega dela.

Pred začetkom 13. sklopa je v najboljšem položaju Brazilija, ki si že danes lahko zagotovi polfinalno vstopnico. Z druge pozicije v trojček tekem vstopajo Poljaki, s tretje pa Slovenci. Varovanci Alberta Giulianija imajo na računu devet zmag, tri poraze in 26 točk. Pri istem številu točk so tudi četrti Rusi in peti Francozi.

Na napredovanje teoretično lahko upajo tudi šesti Srbi, ki imajo 25 točk, a tudi tekmo več.

Foto: FIVB

Najprej nad ZDA

Uvodno tekmo tega sklopa bo slovenska reprezentanca odigrala ob 18. uri, ko bodo na drugi strani mreže Američani (na 12 tekmah so šestkrat zmagali in prav tolikokrat izgubili).

"Američani so v tem sklopu najmočnejši tekmeci, o tem priča tudi svetovna lestvica. Kalkulacij je okrog nas že zelo veliko, a še enkrat poudarjam, da o naslednjih tekmah zares ne razmišljamo. Prevečkrat smo se namreč že opekli in zato je edina pomembna stvar v tem trenutku tekma z Američani. Naporno je, a vemo, zakaj smo tu in kakšni so naši cilji. Temu je vse podrejeno, zelo smo motivirani, zato nas nič ne sme spraviti s tira," pred trojčkom tekem pravi kapetan Tine Urnaut.

V torek Japonska, v sredo Bolgarija. V soboto polfinale?

Slovenci se bodo po Američanih v torek ob 16. uri pomerili z Japonsko, v sredo pa sledi zadnja tekma predtekmovanja, ob 18. uri jim bodo nasproti stali Bolgari.

Po sredinem zadnjem, 15. krogu, sledita dva dneva premora. Polfinale bo 26. junija, finale pa dan pozneje.