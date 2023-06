Slovenci uvodni turnir končujejo proti Iranu

Pred slovenskimi odbojkarji je zadnja tekma prvega od treh turnirjev lige narodov. Slovenci so po treh tekmah pri dveh zmagah in šestih točkah – s 3:1 so premagali Srbe in Francoze, z 0:3 pa izgubili z Bolgari.

Tokrat bo varovancem Gheorgheja Cretuja, ki so v soboto ugnali olimpijske prvake Francoze, nasproti stal Iran. Ta je po porazih z Japonsko (0:3) in Poljsko (2:3) v soboto premagal Kitajce (3:1) in je pri štirih točkah. Nove točke bi bile za Slovence pred vrnitvijo v domovino še kako dobrodošle.

Osmerica po 12 tekmah na zaključni turnir Francozi so zmagovalci lanske izvedbe lige narodov, Slovenci so na desetem mestu ostali brez zaključnega turnirja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Drugi turnir lige narodov bodo Slovenci med 20 in 24. junijem igrali v Franciji, tretjega pa med 5. in 9. julijem na Filipinih. Po treh turnirjih in 12 tekmah se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.

Dolgo in vroče poletje z vrhuncem konec septembra

Liga narodov je le eno od treh tekmovanj, na katerih bodo v vročem in dolgem poletju sodelovali Slovenci. Konec avgusta bodo namreč branili srebro na evropskem prvenstvu, konec septembra jih čaka vrhunec reprezentančne sezone − na Japonskem se bodo poskušali premierno uvrstiti na olimpijske igre. Če jim to v Aziji ne bo uspelo, si tekmovanje pod petimi krogi lahko zagotovijo še prek uvrstitve na svetovni jakostni lestvici, zato šteje prav vsaka tekma sezone.

Liga narodov, 1. turnir Nedelja, 11. junij Lestvica: