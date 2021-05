Slovenci pisali zgodovino in debitirali s porazom

Italijanski Rimini bo med 28. majem in 27. junijem gostil 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Format lige narodov namreč predvideva, da vsaka izbrana vrsta odigra tekmo s prav vsakim udeležencem. Slovence tako v slabem mesecu čaka 15 obračunov, po trije na teden. Najboljše reprezentance si bodo po 15 tekmah zagotovile nastop v polfinalu, ki bo 26. junija.

Slovenci bi morali v tem tekmovanju nastopiti že pred leti, ko so si na tekmovališču priigrali vstopnico, a pozneje po odločitvah krovnih odbojkarskih institucij ostali brez nastopa v Ligi narodov. Po vseh zapletih so danes le dočakali prvi obračun. Nasproti so jim stali evropski prvaki Srbi, ki so, podobno kot v finalu zadnjega EP, četo Alberta Giulianija premagali s 3:1 v nizih.

Prvi niz je s 25:22 pripadel Slovencem, v drugega so s 25:18 dobili Srbi, v tretjem je bilo izjemno tesno, Slovenci so zapravili več zaključnih žog za vodstvo z 2:1, na koncu je s 36:34 pripadel nasprotnikom. Ti so dobili tudi četrti niz (25:18) in slavili prvo zmago na turnirju.

V soboto nad Italijane

V soboto sledi obračun z Italijo, s katero se bodo srečali tudi v skupinskem delu septembrskega evropskega prvenstva v Ostravi, v nedeljo se bodo udarili še s Poljsko.

Rusi branijo zlato, izpadel ne bo nihče

Na zadnjem zaključnem turnirju so Rusi v finalu s 3:1 v nizih premagali Američane, v boju za tretje mesto pa so bili Poljaki s 3:0 boljši od Brazilcev.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je zaradi razmer, povezanih s pandemijo bolezni covid-19, aprila odpovedala letošnji pokal challenger, kar pomeni, da nobena reprezentanca ne bo izpadla v nižji rang tekmovanja. Slovenci imajo tako tudi v letu 2022 zagotovljen nastop v ligi narodov.