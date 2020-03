V Avstriji se začenja lov krono: kdo v veliki finale?

ACH Volley, ki bo lovil deseti naslov, bo tudi letos prvi favorit. Ljubljančani na turnir prihajajo samozavestni. Po prvem mestu v rednem delu lige, v kateri so proti udeležencem zaključnega turnirja izgubili le enkrat, povsem na začetku sezone jih je v Ljubljani presenetil Calcit, in solidnih predstavah v ligi prvakov so zanesljivi tudi na zadnjih tekmah državnega prvenstva.

Calcit bo na zaključnem turnirju srednjeevropske lige nastopil četrtič. Njegov polfinalni tekmec bo Mladost, s katero so v letošnji sezoni v gosteh zmagali, doma pred dobrima dvema tednoma pa izgubili.

Na svojem prvem zaključnem turnirju pred tremi leti so odbojkarji Calcita v dvorani Tivoli osvojili tretje mesto, predlani so bili po zmagi nad ACH Volleyjem v polfinalu drugi, lani pa so jih v polfinalu zaustavili prav Ljubljančani, Kamničani pa so bili na koncu tretji.

Liga MEVZA, moški, zaključni turnir: Polfinale: Sreda, 4. marec:

18.00 Mladost Zagreb - Calcit Volley

20.00 ACH Volley - Waldviertel