Zagrebčani ugnali in prehiteli Kamničane

Odbojkarji Calcit Volleyja so na svoji zadnji tekmi rednega dela lige MEVZA pred domačimi gledalci z 0:3 v nizih izgubili z zagrebško Mladostjo, ki si je z zmago zagotovila mesto na zaključnem turnirju. Tja so že uvrščeni ACH Volley, Calcit in gostitelj turnirja Waldviertel.

Odbojkarji zagrebške Mladosti so si v zadnjih dveh krogih z uspehoma proti slovenskima ekipama zagotovili nastop na zaključnem turnirju v Zwettlu. Potek ko so v domači dvorani prejšnji teden odščipnili točko ACH Volleyju, so tokrat v Kamniku premagali Calcit Volley. To je bilo dovolj, da so redni del končali pred koroško ekipo Matjaža Hafnerja, Zadrugo Dob, a ne samo to, na lestvici so na drugem mestu prehiteli tudi slovenske podprvake, s katerimi se bodo merili tudi v polfinalu zaključnega turnirja.

Kamničani, ki so si zaključni turnir priigrali pred časom, so še v petek v Murski Soboti igrali prvenstveno tekmo proti Panviti Pomgradu, obračun z Zagrebčani je bil za njih bolj nujno zlo kot kaj drugega. Tako je trener Gašper Ribič v ogenj poslal kombinirano postavo, v kateri ni bilo prvega organizatorja igre Jana Brulca in še nekaterih drugih. Posledica je bila gladko izgubljen niz.

V drugem je Brulec prišel v igro, a za preobrat ni poskrbel. Domači so sicer vodili z 20:18, a zelo slabo odigrali končnico. Hrvatom se je tudi v izenačenem tretjem nizu enostavno videlo, da so bolj motivirani, tudi ta del igre so rešili v končnici. Domače, pri katerih je bil s 15 točkami najučinkovitejši Bolgar Bojan Jordanov, so nadigrali predvsem v bloku (11:2), kljub slabšemu sprejemu pa so imeli boljši napad.

Calcit Volley : Zagreb Mladost 0:3 (-18, -21, -21) Športna dvorana Kamnik, gledalcev 100, sodnika: Rapisarda, Lot (oba Italija).

Calcit Volley: Pereira, Hribar, Bregar 8, Koncilja, Mihalj 5, Hebda 11, Jordanov 15, Planinc 6, Brulec, Kvas 1, Lakner, Kotnik, Štembergar Zupan.

Mladost Zagreb: Višić, Nikačević 10, Mitrašinović 15, Bakonji 2, Kovačević 8, Šarčević, Oršolić 4, Đukić 15, Vranješ, Dukić 3.

