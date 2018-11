Kamničanke z Valenčičevo v velikem slogu do prvih točk v ligi MEVZA

Odbojkarice Calcita Volleyja so tudi v srednjeevropski ligi dokazale rast forme. V svoji četrti tekmi so zabeležile prvo zmago, gladko s 3:0 (18, 21, 16) so premagale aktualne prvakinje madžarsko ekipo Swietelsky Bekescsabai. Ker so Kamničankam šli na roko tudi nekateri zadnji rezultati, imajo še nekaj možnosti za uvrstitev na zaključni turnir.

Kamničanke so zaigrale s povratnico v ekipo, nekdanjo reprezentantko Saro Valenčič, a brez obolele prve podajalke Eve Pogačar, ki pa jo je uspešno nadomestila Špela Marušič. Tudi Madžarke niso bile popolne, manjkalo jim je kar nekaj pomembnih igralk.

Uvod tekme je bil sicer izenačen, nato pa je z odličnimi servisi občutno prednost gostiteljicam priborila Tina Kaker. Po bloku Lucy Charuk je bilo na semaforju že 19:2 in zmagovalec prvega niza je bil odločen. V drugem so Kamničanke ušle že na začetko, povedle s sedmimi točkami razlike, toda gostje so se pri izidu 16:17 povsem približale. Toda do preobrata ni prišlo, tudi po zaslugi Tine Kaker, ki je s tremi uspešnimi napadi imela največ zaslug za kamniško vodstvo s 23:19, drugo zaključno žogo pa je izkoristila Lucy Charuk.

V tretje mizu sta bili ekipi izenačeni do osme točke, nato pa je na servis Katje Mihalinec zadevo v svoje roke vzela Valenčičeva, ki je s tremi zaporednimi točkami Calcit Volley popeljala do vodstva s 14:9. S tem pa težav za Madžarke, ki v Kamnik niso prišle v najmočnejši zasedbi, še ni bilo konec, kajti po drugem polminutnem odmoru sta jih z blokom zaustavili Mihalinčeva in Špela Marušič. Prednosti sedmih točk domačinke niso zapravile, zmago pa je potrdila Polona Marušič.

"Res je, da gostje niso prišle v zasedbi, ki smo jo pričakovali, vendar je bilo treba odigrati dobro tekmo, kar nam je tudi uspelo. Spet si pohvale zaslužijo vse igralke, potrdilo pa se je, da imamo s Špelo Marušič dve enakovredni podajalki in da lahko v nadaljevanju sezoni računamo na obe. Vesel sem, da zadeve, o katerih se dogovorimo, delamo dobro, da smo na lahkih žogah ter v bloku in obrambi dovolj disciplinirani in to je tisto, kar nam daje zagon za naprej. Verjamem, da v teh zadevah lahko še napredujemo in da smo lahko še boljši. Veliko smo pridobili tudi s Saro Valenčič," je po tekmi dejal domači trener Gregor Rozman.