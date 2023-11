Mariborčanke na Madžarskem, Kamničanke v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred odbojkaricami Nova KBM Branik in Calcit Volley je drugi krog srednjeevropske lige MEVZA. Mariborčanke bodo ob 18. uri gostovale pri madžarski ekipi Swietelsky-Bekecsaba, Kamničanke pa pri avstrijski ekipi Oberbank Steelvolleys Linz Steg. Mariborčanke so po dveh tekmah pri dveh zmagah, Kamničanke pa so na eni tekmi izgubile.