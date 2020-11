Kamničani za drugo zmago boljši od Korošcev

Tako Kamničani kot Korošci so imeli v zadnjem času kar nekaj zdravstvenih težav, tako da veliko tekem niso igrali. Slovenski podprvaki so pred obračunom s četo Matjaža Hafnerja v srednjeevropski ligi odigrali le dve tekmi, in sicer proti obema slovenskima tekmecema, z dvema točkama na teh tekmah pa so bili na lestvici le pred ekipo Holding Graz.

Varovanci Gregorja Jerončiča so v soboto odigrali tekmo domačega prvenstva proti Hočam, zato se je kamniški strateg tokrat odločil, da na igrišče ne bo poslal najmočnejše postave. Na klopi je pustil podajalca Jana Brulca, korektorja Mitjo Gasparinija in sprejemalca Milosza Hebdo.

Zato ni mogel računati, da bo igra navdušila, a je bila vseeno dovolj za zmago. Ta sicer ni bila izborjena na lahek način. Prav vsi nizi so bili izenačeni, v vseh je odločala končnica. Domači bi lahko zmagali tudi 3:0, v tretjem nizu so že zaostajali 5:12, a tekmece na 16. točki ujeli in tudi prehiteli. Pri izidu 23:23 pa so jim dovolili dve točki, kar je podaljšalo dvoboj.

Pri Kamničanih se je z 19 točkami najbolj izkazal Gal Timotej Kos, štiri jih je prispeval z asi, Miha Bregar, ki je igral na korektorskem mestu, jih je dosegel 14.

Liga Mevza, 6. krog: Nedelja, 22. november:

Calcit Volley : Zadruga Dob 3:1 (23, 20, -23, 22)

Kos 19, Bregar 14, Kosmina 13, Štalekar 12; Maciel 19, Miranda de Alcantara 14, Formela 10

Lestvica: 1. Merkur Maribor 6 tekem - 13 točk

2. ACH Volley 4 - 12

3. Waldviertel 4 - 6

4. Calcit Volley 3 - 5

5. Mladost Zagreb 2 - 3

6. Zadruga 5 - 3

7. Graz 4 - 0

