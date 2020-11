Iz tira jih ni vrgla niti prekinitev: nova zmaga Mariborčanov

Mariborčani so pred prekinitvijo blesteli. Nanizali so kar sedem zaporednih zmag.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Odbojkarji Merkurja Maribora so po treh tednih prisilnega premora zaradi koronavirusa spet zavihali rokave in prišli še do osme zaporedne zmage. V petem krogu lige MEVZA so v domači dvorani gostili najboljšo avstrijsko ekipo in jo premagali s 3:1 v nizih in se vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. V nedeljo bo kamniški Calcit Volley gostoval pri ekipi iz Gradca.