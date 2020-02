Klemen Čebulj ni bil kos granatam, ki so jih spuščali svetovni prvaki

Najboljša ekipa na svetu Lube Civitanova ostaja zaklet za Trentino, ki je sicer četrtkov dvoboj lige prvakov proti svetovnim in evropskim klubskim prvakom začel odlično, povedel z 1:0 in v drugem nizu vodil tudi s 15:9, a šest točk vseeno ni bilo dovolj za povečanje prednosti. Italijanski prvaki so po izenačenju prevladali in na koncu brez težav slavili s 3:1. To je bila še osma zmaga Lubeja nad Trentinom na zadnjih devetih medsebojnih tekmah. Klemen Čebulj je za poražence odigral celotno srečanje in dosegel 14 točk. Največ preglavic je Trentinu povzročal sprejem servisa, Lube je dosegel kar 13 asov. Pet napak na sprejemu začetnega udarca je naredil Čebulj, še eno več pa MVP minulega EuroVolleyja Uroš Kovačević.

Tonček Štern, o katerem so se v zadnjih dneh razpisali številni mediji po Evropi, je v sredo v Belgiji dočakal ognjeni krst v ligi prvakov in se izkazal z 19 točkami. Pri Halkbanku je prvič dobil priložnost v prvi postavi in bil na koncu tudi najučinkovitejši pri svoji ekipi, žal pa so Turki tudi v petem poskusu ostali brez zmage in ostajajo pri eni sami točki. Vse skupaj je malce spomnilo na Poljsko, kjer je slovenski reprezentant blestel, njegov Bydgoszcz pa ob odličnih predstavah Slovenca nenehno izgubljal.

Tonček Štern je v ligi prvakov debitiral s porazom v Belgiji. Foto: CEV

V Italiji so se sredi tedna za nove točke potegovale najboljše odbojkarice. Lana Ščuka je v napeti tekmi Pomiju pomagala do zmage na Fillotranom. Sprejemalka je dosegla pet točk, pri zmagi Novare pa Iza Mlakar spet ni sodelovala in celotno srečanje spremljala v družbi preostalih rezervistk. Mlakarjeva je na 14 tekmah v italijanskem prvenstvu dosegla 25 točk, od tega 14 ob svojem debiju v serie A1. Odtlej se je ustavilo. Prste ima vmes tudi poškodba, nato pa se je pozdravila še Srbkinja Jovana Brakočević Cenzian.

Alessandro Chiappini je Legionowo popeljal v polfinale poljskega pokala. Foto: CEV

V Romuniji se je nove zmage razveselila Tina Grudina, ki je k zmagi Stiinte prispevala tri točke, Sare Najdič pa ni bilo v kadru Medgidie. Na Poljskem se je igral pokal. LKS Eve Mori je v četrtfinalu ponižala ekipa Chemik Police, medtem ko je Legionowo slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija in Žane Zdovc Sporer brez težav napredoval v polfinale.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Liga prvakov, 5. krog Trentino : Lube Civitanova 1:3 14 točk - 1 as, 3 bloki; 50-% napad (10/20) Italija, 1. liga Trentino - Modena (16.2.) / Jan Kozamernik (Milano) Pokal Challenge, osmina finala Milano : Mladost Kaštela 3:0 Ni igral. Italija, 1. liga Milano - Sora (16.2.) / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna - Perugia (16.2.) / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Calci - Brescia (16.2.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Rzeszow 3:0 Ni igral. Poljska, 1. liga Czarni Radom - Varšava(15.2.) / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Rzeszow 3:0 7 točk - 1 as, 1 blok; 100-% napad (5/5) Poljska, 1. liga Czarni Radom - Varšava (15.2.) / Tonček Štern (Halkbank) Liga prvakov, 5. krog Noliko : Maaseik 3:1 19 točk - 1 as, 1 blok; 46-% napad (17/37) Turčija, 1. liga Halkbank - Istanbul BB (15.2.) / Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagano - Nagoja (15.2.) / Japonska, 1. liga Toray Arrows - Nagoja (16.2.) / Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Poitiers - Cannes (15.2.) / Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Rennes - Nantes (15.2.) / Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Nice - Narbonne (14.2.) / Sašo Štalekar (Hypo Tirol) Pokal CEV, osmina finala Hypo Tirol : Barkom 3:2 5 točk - 2 bloka; 43-% napad (3/7) Urban Toman (United Volleys) Pokal CEV, osmina finala Arkas : United Volleys 3:0 45-% sprejem, 10-% idealni (20 sprejetih žog, 1 napaka) Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Waldviertel - Zadruga (15.2.) / Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Waldviertel - Zadruga (15.2.) / Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Foinikas Syros - Pamvochaikos (16.2.) /

Ženske:

Iza Mlakar (Novara) Italija, 1. liga Novara : Scandicci 3:1 Ni igrala. Italija, 1. liga Conegliano - Novara (16.2.) / Lana Ščuka (Pomi Casalmaggiore) Italija, 1. liga Pomi : Fillotrano 3:2 5 točk - 1 as; 50-% napad (4/8) Italija, 1. liga Pomi - Brescia (16.2.) / Saša Planinšec (Aydin) Turčija, 1. liga Aydin : Bešiktaš 3:0 Ni igrala. Turčija, 1. liga Galatasaray - Aydin (16.2.) / Eva Mori (LKS) Poljski pokal, četrtfinale Chemik Police : LKS 3:0 1 točka Poljska, 1. liga LKS - Rzeszow (15.2.) / Žana Zdovc Sporer (Legionowo) Poljski pokal, četrtfinale Nowy Dwor : Legionowo 0:3 Ni podatka. Poljska, 1. liga Legionowo - Lodž (15.2.) / Monika Potokar (Panathinaikos) Grčija, 1. liga Thira - Panathinaikos (15.2.) / Darja Eržen (PAOK) Grčija, 1. liga Evosmou - PAOK (15.2.) / Tina Grudina (Stiinta Bacau) Romunija, 1. liga Stiinta Bacau : Lugoj 3:0 3 točke - 1 as; 50-% napad (2/4) Romunija, 1. liga Belor Galati - Stiinta Bacau (15.2.) / Sara Najdič (Medgidia) Romunija. 1. liga Cluj : Medgidia 3:2 Ni bila v kadru ekipe. Romunija, 1. liga Medgidia - Rapid Bukarešta (15.2.) / Sara Đukić (ZESAR) Švica, 1. liga Schaffhausen - Zesar (16.2.) / Tjaša Kotnik (Lugano) Švica, 1. liga NUC Volleyball - Lugano (15.2.) /

