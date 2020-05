Kvalifikacije za Tokio v odbojki na mivki prestavljene, tekmeci nespremenjeni

S sedeža Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) so sporočili nove termine kvalifikacij za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, na katerih si bodo vozovnico za Japonskoposkušali priigrati tudi slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki. Ti so se lani v Portorožu uspešno prebili v 2. krog kvalifikacij.

Nejc Zemljak, Jan Pokeršnik, Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin ter Tjaša Kotnik, Tjaša Jančar, Jelena Pešić in Ana Skarlovnik so Sloveniji lani v Portorožu priigrali uvrstitev v 2. krog kvalifikacij, ki bi ga morala naša izbrana vrsta odigrati maja v Antalyji v Turčiji.

Turnir, na katerem bi se moški pomerili z Latvijo, Italijo, Rusijo, Turčijo, Litvo, Estonijo in Anglijo, ženske pa s Češko, Finsko, Poljsko, Grčijo, Srbijo, Turčijo in Belorusijo, je prestavljen na prihodnje leto, reprezentance pa ga bodo morale odigrati najkasneje do 27. junija. Finale najboljših ekip iz treh skupin - s turnirjev v Turčiji, Španiji in Avstriji - pa bo med 21. in 27. junijem 2021 gostila Nizozemska.

Dve Tjaši - Kotnik in Jančar Foto: Aleš Oblak FIVB je še potrdil, da kvalifikacijske skupine ostajajo enake, prav tako tudi ekipe, ki so si nastop že zagotovile. Gre za gostitelje Japonce, zmagovalce in zmagovalke lanskega svetovnega prvenstva, Ruse in Kanadčanke ter zmagovalce kvalifikacijskih turnirjev, Italijane in Latvijce ter Španke in Latvijke.

Ekipe si nastop na olimpijskih igrah lahko zagotovijo že pred 2. in 3. krogom kvalifikacij, in sicer z visokimi uvrstitvami na svetovni lestvici. V Tokiu bo nastopilo najboljših 24 parov v razvrstitvi, FIVB ne bo upošteval prvotne razvrstitve (14. junij 2020). Najboljše dvojice bodo po novem imele možnost, da si olimpijsko vozovnico zagotovijo do 14. junija 2021, pri čemer bo FIVB upošteval najboljših 12 dosežkov na turnirjih svetovne serije.

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik Foto: Aleš Oblak "Menimo, da spremembe predstavljajo uravnotežen, pošten in tudi univerzalen pristop k temu, da športnikom zagotovimo možnost, da se na olimpijske igre uvrstijo, ko bodo lahko neovirano trenirali in tekmovali. S podaljšanjem roka pri oblikovanju svetovne lestvice smo odbojkarje in odbojkarice na mivki zaščitili in jim omogočili, da zdravje in dobro počutje postavijo na prvo mesto ter da se v miru pripravijo na tekmovanja," je v zvezi s tem dejal predsednik FIVB Ary Graca.

Mednarodna krovna organizacija je še sporočila, da je svetovna serija v odbojki na mivki prekinjena vsaj do julija 2020. Ljubljanski turnir, ki je na sporedu med 30. julijem in 2. avgustom, tako za zdaj še ostaja na koledarju.