Slovenke lov na EP začele z zanesljivo zmago

Slovenske odbojkarice so kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2019 odprle z zmago. Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so prve nasprotnice, Izraelke, premagale s 3:0 v nizih.

Italijanski strateg na slovenski klopi je lahko računal na vse igralke s seznama, z izjemo korektorice Darje Eržen, ki ima težave z ramenom. Debi v članski vrsti sta dočakali odbojkarici iz mladinskega pogona Alja Jerala in Brina Bračko, jedro ekipe pa glede na lansko sezono, v kateri so Slovenke presenetile z uvrstitvijo v 3. krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo in navdušile s srebrom na svetovnem prvenstvu do 23 let, ostaja večinoma nespremenjeno.

Do nagrade najboljši dve

Izraelke so tretje nosilke kvalifikacijske skupine A, v kateri poleg Slovenije igrata še Belgija in Islandija. Naslednja tekma Slovenke čaka v nedeljo pri Islandkah.

Kvalifikacije potekajo v šestih skupinah, na evropsko prvenstvo pa se neposredno uvrstita prvo- in drugouvrščena ekipa v vsaki skupini. Belgijke so v skupini A velike favoritinje, drugo mesto pa bi morale zasesti Slovenke.

Tekma v živo:

Slovenija : Izrael 3:0 (19, 23, 22)



Fotoutrinki tekme Slovenija : Izrael (foto: CEV)

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Iza Mlakar (korektorica), Ana Marija Vovk, Anita Sobočan, Pia Blažič, Žana Zdovc Sporer, Alja Jerala (sprejemalke), Tina Grudina, Saša Planinšec, Ela Pintar, Brina Bračko (srednje blokerke), Maja Pahor, Veronika Mikl (prosti igralki). Selektor: Alessandro Chiappini.

Reprezentance, ki so že uvrščene na EP 2019: Gostiteljice:

Turčija, Poljska, Madžarska, Slovaška Preostale:

Srbija, Nizozemska, Azerbajdžan, Italija, Rusija, Belorusija, Nemčija, Bolgarija

Kvalifikacije za EP, skupina A: