Slovenke po maratonu in preobratih do nove zmage

Slovenske odbojkarice so dosegle še drugo načrtovano zmago in se močno približale nastopu na EP. Tja bosta potovali prvi dve ekipi iz skupine, po prvih dveh krogih pa imajo po dve zmagi po pričakovanjih reprezentanci Azerbajdžana in Slovenije. Že v soboto odbojkarice čaka gostovanje pri zadnjeuvrščeni ekipi Gruzije v Tbilisiju.

Slovenke tokrat v Gradcu niso ponovile igre iz Maribora, ko so bile za razred boljše. V izredno izenačenem dvoboju so bile res razigrane v prvem in zadnjem nizu. Popolnoma brezglava je bila slovenska igra v drugem, predčasno pa bi reprezentantke lahko dobile četrti niz, ko so imele pri 24:22 dve zaključni žogi.

Prvi niz je bil odločen v drugi polovici, ko so gostje ob vodstvu s 16:15 na servis Eve Pogačar dosegle pet zaporednih točk in končnica je bila le še formalnost. V drugem nizu niso pomagale niti minuta odmora niti menjave v slovenski vrsti in domače so hitro povedle z 10:3. Te razlike varovanke Marca Bonitte niso več izničile.

Slovenke so oživele v tretjem nizu in hitro povedle s 4:0, nato prednost povišale na 10:6, Avstrijke so se sicer spet približale na točko, a sledila je serija za 19:12, česar niso izpustile iz rok.

Vse je kazalo, da je dvoboj odločen, ko so gostje v četrtem nizu povedle s 7:2. A Avstrijke so se vnovič približale, dobro nadaljevanje in vodstvo z 20:16 pa sta obetali, da bo dvoboja v nekaj minutah konec. Gostiteljice so se sicer upirale naprej, a si je Slovenija pri 24:22 priigrala dve zaključni žogi. Pri 24:23 so Avstrijke izjemno slabo vrnile žogo, a Slovenke najprej niso izkoristile darila, kasneje pa bile celo kaznovane s porazom na 27. točki.

Peti niz so Slovenke bolje začele, pomembno prednost pa imele ob menjavi strani pri vodstvu z 8:5. Prednost treh točk so z 12:9 spremenile v vodstvo 14:9, Darja Eržen pa je realizirala že prvo od petih zaključnih žog.

Kaj so povedali po zmagi? Marco Bonitta, selektor Slovenije: "Naša druga tekma proti Avstriji bi morala biti drugačna. Nismo igrali prav dobro, še posebej v drugem nizu, ko nas je zmanjkalo na sprejemu in naša strategija ni delovala. V končnici četrtega niza smo si privoščili čudne napake, ki so bile posledica velike nervoze. A pustimo to za sabo, pomembno je, da smo zmagali s 3:2 in da smo peti niz odigrali zelo dobro. Na tem bomo gradili." Marco Bonitta Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Mija Šiftar, reprezentantka Slovenije: "Odigrali smo zelo težko tekmo. Vmes so bili vzponi in padci, nekoliko nam je padla energija. A ko je bilo to potrebno, smo se dobro pobrale in seveda je vsa ekipa zadovoljna s to zmago, ki je zelo pomembna." Julija Grubišič Čabo, reprezentantka Slovenije: "Kot pričakovano, je Avstrija danes igrala na višjem nivoju kot na prvi tekmi. Bolje so sprejemale in igra jim je bolje stekla in temu smo se morale prilagoditi. Na momente smo se bolj branile kot napadale, a ko smo postale agresivnejše, smo igro obrnile v naš prid. Sprejem je bil občasno dokaj dober in smo lahko razvile igro. Odločale so malenkosti, bile smo nekoliko bolj odločne od tekmic in se mi zdi, da je to tekmo prelomilo v našo korist."

Že pred tem so Azerbajdžanke še drugič s 3:0 ugnale Gruzijke.