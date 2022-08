Slovenke začenjajo boj za evropsko prvenstvo

Slovenska ženska izbrana vrsta je letošnjo sezono začela z nastopi v srebrni ligi, v kateri se je z močno pomlajeno ekipo, ki jo je prevzel italijanski strokovnjak Marco Bonitta, pomerila s Švedsko, Estonijo, Portugalsko in Luksemburgom ter na koncu osvojila tretje mesto. Pred slovenskimi dekleti so po dolgih pripravah, v okviru katerih so se dvakrat pomerile z Azerbajdžanom, šestkrat pa z Grčijo, zdaj tudi že kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija.

Za uvod se bodo Slovenke srečale z Avstrijo, Bonitta pa se zaveda, kako zelo pomembno bo prav jutrišnje srečanje pred domačimi gledalci v dvorani Tabor. "Čaka nas zelo težka tekma, na kateri se bomo borili za pomemben cilj. Tega se vsi zavedamo. Pred nami so kvalifikacije za evropsko prvenstvo, za nami pa dolgo poletje s srebrno evropsko ligo, ki smo jo odigrali z zelo mlado ekipo. Tudi tokrat bomo igrali z mladimi igralkami, vendar pa so se ta dekleta pripravljena boriti za skupni cilj, ki ga imamo. Za jutri ne bi napovedoval ničesar posebnega. Jasno je, da moramo za zmago pokazati dobro igro. Predvsem bomo morali dobro servirati, servis bo namreč jutri lahko ključen."

"Tudi tokrat bomo igrali z mladimi igralkami, vendar pa so se ta dekleta pripravljena boriti za skupni cilj, ki ga imamo," pravi Bonitta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenske odbojkarice so na evropskih prvenstvih doslej igrale dvakrat, leta 2015 in leta 2019, na lanski EuroVolley se jim ni uspelo uvrstiti. Po besedah kapetanke, Saše Planinšec, je želja izpolniti cilj in se znova prebiti med evropsko elito zato še toliko večja. "Motivacije nam ne manjka, saj smo vse še vedno precej razočarane, da se nam lani ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo. Ti nastopi bi namreč morali biti naša stalnica. Vse trdo delamo za isti cilj, za uvrstitev na EuroVolley. V primerjavi z evropsko ligo se je ekipa kar precej spremenila. Soočali smo se namreč z veliko poškodbami, zdaj pa sta se nam lahko pridružili tudi bolj izkušeni Najdičeva in Erženova, tako da mislim, da smo že s tem lahko dvignili raven dela in tudi igre. Mislim, da smo naredili vse, kar smo lahko, a šele jutri se bo na tekmi pokazalo, kam sodimo. Sem pa s potekom priprav zelo zadovoljna in komaj že čakam, da se kvalifikacije začnejo."

Tudi slovenska srednja blokerka Mirta Velikonja Grbac se prve tekme, ki bo na sporedu jutri, ob 19.30 uri, že zelo veseli: "Z nekoliko dopolnjeno ekipo smo uspeli našo igro dvigniti na višjo raven. Imeli smo dovolj časa, da se uigramo, da popravimo tiste stvari, ki so nam prej manjkale. S puncami smo se zares povezale, zelo dobro se razumemo. Namen naših treningov je deloma usmerjen tudi v to in prepričana sem, da jutri lahko pokažemo dobro predstavo."

Reprezentanca Slovenije: Mazej, Pogačar, Eržen, Milošič N., Zatkovič, Šiftar, Najdič, Velikonja Grbac, Pucelj, Boisa, Grubišič Čabo, Lorber Fijok, Planinšec, Milošič K. Selektor: Marco Bonitta.