Slovenke danes z Islandkami

V skupini A, kjer igra Slovenija, so se v 4. krogih prav vse tekme končale z izidom 3:0. Na vseh so bile uspešne Belgijke, ki so si že zagotovile vozovnico za prvenstvo. Za drugo mesto se še borita Slovenija in Izrael, prvo medsebojno tekmo so dobile Slovenke, brez možnosti pa so Islandke, ki so pred slovenskimi dekleti gladko klonile že na prvi tekmi doma.

Zato bi morebiten poraz za četo Alessandra Chiappinija pomenil veliko senzacijo. Slovenke se tega zavedajo, a tekmice vseeno ne mislijo podcenjevati.

Kvalifikacije za EP, 5. krog: