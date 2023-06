Kotnikova in Lovšinova v Luksemburgu 16.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin se s finala prestižne serije "Queen & King of the Court" v Luksemburgu vračata s 16. mestom. Dekleti, za kateri je bil to prvi nastop v letošnji sezoni, nov izziv čaka že prihodnji konec tedna v Gstaadu.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta evropski finale Queen & King of the Court začeli v skupini D, v kateri sta se merili s Francozinjama Placette/Richard, Litovkama Grudzinskaite/Grudzinskaite, izkušenima Nemkama Ludwig/Lippman, tudi kasnejšima zmagovalkama skupine ter Špankama Carro/Lobato Herrero. Slednji sta izpadli že v prvem krogu, v katerem sta naši predstavnici osvojili četrto mesto. Kotnikova in Lovšinova sta bili četrti tudi v drugem krogu in se tako v tretjega, v katerega so napredovale najboljše tri dvojice, nista uvrstili.

Smo pa naši dekleti zato spremljali v repasažu, skozi katerega sta se skušali prebiti med 15 najboljših ekip finala. V njem so ju čakali obračuni z odličnima Čehinjama Hermannovo in Štochlovo, njunima rojakinjama Havelkovo in Slukovo, Nizozemkama Van Vegten/Broring in Špankama Carro/Lobato Herrero. Kotnikova in Lovšinova sta se izkazali z drugim mestom, dosežek pa sta ponovili tudi v drugem krogu. Odločilni tretji krog, v katerem so se tri dvojice pomerile še za zadnje prosto mesto med najboljšo petnajsterico, sta najbolje odigrali Havelkova in Slukova, ki sta bili le za odtenek boljši od naših predstavnic.

Foto: kingofthecourt.com

Slednji sta svoj prvi nastop v letošnji sezoni, ki sta jo zaradi poškodbe Kotnikove začeli precej kasneje kot tekmice, zaključili na 16. mestu. Za visoko uvrstitev in pomembne točke v boju za nastop na svetovnem prvenstvu se bosta Kotnikova in Lovšinova znova borili že prihodnji konec tedna v švicarskem Gstaadu, kjer bosta igrali na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour.

