Kdaj bodo slovenski odbojkarji začeli igrati v ligi narodov

Mednarodna odbojkarska zveza je objavila razpored turnirjev elitne Lige narodov za leto 2023. V njej bo zopet nastopila tudi slovenska moška reprezentanca, ki se bo za najvišja mesta borila na Japonskem, v Franciji in na Filipinih, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Reprezentanca bo nastope v ligi narodov začeli 6. junija na Japonskem, ob Sloveniji pa bodo v Nagoji, ki bo prizorišče uvodnih bojev, igrali še Japonska, Francija, Srbija, Bolgarija, Poljska, Kitajska in Iran.

Vzporedno se bo odvijal tudi turnir v Ottawi v Kanadi, kjer bomo spremljali Kanado, ZDA, Argentino, Italijo, Kubo, Nemčijo, Nizozemsko in Brazilijo.

Drugič se bo 16 najboljših reprezentanc sveta med seboj merilo med 20. in 25. junijem v Rotterdamu na Nizozemskem in v Orleansu v Franciji, kjer bodo Slovenci nastopili v družbi Francije, Brazilije, Argentine, Kube, Japonske, Bolgarije in Kanade.

Tretja turnirja VNL bosta potekala od 4. do 9. julija v Anaheimu v ZDA in v Pasay Cityju, kjer se bo Slovenija predstavila še drugo leto zaporedoma. Na Filipine bodo potovale še reprezentance Japonske, Kitajske, Brazilije, Poljske, Italije, Nizozemske in Kanade.

Zaključni turnir najboljših osmih reprezentanc bo od 12. do 16. julija, organizator bo znan decembra.

Liga narodov za ženske se bo začela 30. maja- Turnirji bodo v Turčiji, Braziliji, Južni Koreji ter na Japonskem, Kitajskem in Tajskem, v njej pa bodo nastopile Turčija, Tajska, Italija, Poljska, ZDA, Južna Koreja, Srbija, Kanada, Japonska, Brazilija, Bolgarija, Nizozemska, Dominikanska republika, Hrvaška, Nemčija in Kitajska.