Izjemen prestop: Iza Mlakar okrepila evropske prvakinje

"Za mano je sedem sijajnih, a tudi napornih sezon. Vesela sem, da odhajam veliko bolj zrela, kot sem bila pred štirimi leti, ko sem začutila željo po igranju v tujini, vendar sem zaradi študija medicine, ki sem ga vsa štiri leta usklajevala z odbojko, v Mariboru tudi ostala. Zdaj odhajam ponosna na vse, kar sem tukaj v Sloveniji dosegla, in se hkrati veselim novih izzivov. Novo poglavje v mojem življenju se začenja v sosednji Italiji, pri odbojkarskem klubu Igor Volley Novara. Klub mi je ponudil priložnost, ki sem jo z veseljem sprejela, saj verjamem, da bo to nov mejnik v moji karieri in podlaga za nadaljnji lastni razvoj. Igranje za takšen klub je zame velika čast in zavedam se, da hkrati tudi velika odgovornost. Tam se bom morala ponovno dokazati," je ob prvem odhodu v tujino dejala slovenska odbojkarica.

Novara je v primerjavi s preteklo sezono povsem zamenjala korektorsko vrsto. Italijanska zvezdnica Paola Egonu je odšla v Conegliano, njeno mesto pa je zasedla odlična Srbkinja Jovana Brakočević. Mlakarjeva, ki bo pred odhodom v Italijo s Slovenijo zaigrala tudi na evropskem prvenstvu, bo imela vlogo druge korektorice. ''Hvala klubu za zaupanje. To bo resnično velik test, a delala bom trdo, da bom svojo raven igre še krepko dvignila. Komaj čakam, se vidimo," je za klubsko stran novega delodajalca še dejala slovenska reprezentantka.

