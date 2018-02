Hiter konec za slovenske odbojkarje

V kvalifikacijah močnega turnirja v odbojki na mivki svetovne serije FIVB World Tour v Fortlauderdale v ZDA smo imeli tudi Slovenci dve dvojici. V moški konkurenci sta slovenske barve branila Danijel Pokeršnik in Nejc Zemljak, pri dekletih pa Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar. Obe dvojici sta z nastopi končali že na prvi stopnički.

Za Zemljaka in Pokeršnika sta bila v prvem krogu kvalifikacij premočna mlada 22-letna Litovca Arnas Rumsevicius in Lukas Kazdailis (21:15, 21:18), od deklet pa 20-letni Rusinji Nadežda Makroguzova in Svetlana Holomina (21:12, 21:7).

Za slovenske predstavnike je turnir najvišje ravni svetovne serije, na katerem nastopajo vse najboljše dvojice s svetovne lestvice, že končan.