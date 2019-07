GEN-I Volley ima novo korektorico

Neli je tudi članica slovenske mladinske reprezentance, s katero je decembra lani na srednjeevropskem mladinskem prvenstvu v odbojki osvojila mesto mesto. Po mnenju kluba je mlada Šoštanjčanka iz pravega testa, da se pokaže tudi na za stopničko višjem nivoju.

Mlajše selekcije prevzel domači strateg

Spremembe so se zgodile tudi v strokovnem vodstvu. Miloš Velikonja bo prevzel vodenje mlajših selekcij, s katerimi ima ogromno izkušenj, tako doma kot v tujini.

Miloševa trenerska pot se je začela pred skoraj 30 leti, ko je leta 1989 postal trener 2. članske ekipe v takratnem OK HIT Gorica. Miloš je tudi eden izmed soustanoviteljev OK Solkan, kjer je bil trener članske ekipe med leti 1991 in 1999, hkrati pa je v istem obdobju z mlajšimi selekcijami posegal po najvišjih mestih.

Nazadnje je z Goriškim klubom, sodeloval v sezoni 2012/13, ko je z mladinkami osvojil četrto mesto v DP.