Čas je za nov izziv: dovolj je bilo cone udobja

Slovenska reprezentančna blokerka si je v tujino želela že preteklo poletje, zdaj pa se ji je želja uresničila. Po uspešni sezoni pri GEN-I Volleyju se zdaj seli v Romunijo, kjer bo zaigrala za štirikratne romunske prvakinje, ekipo Stiinta Bacau. "Želela sem si spremembe, pobega iz cone udobja," nam je zaupala 24-letna blokerka.

"Rada bi napredovala in rasla kot odbojkarica. Rada bi naredila preskok in se pokazala širši množici. V Romuniji mi bodo to omogočili," pred prvim odhodom v tujino meni nekdanja odbojkarica Calcita in GEN-I Volleyja.

Zaveda se, da bo morala trdo delati, a izziva se ne boji. "Odigrati moram kar se da dobro in si odpreti vrata v odbojkarskem svetu," je še povedala 182 centimetrov visoka odbojkarica iz Goriških brd.

Grudina bo z novo ekipo igrala tudi v Evropi. S Stiinto bo zaigrala v pokalu Challenge, v katerem je v pretekli sezoni z goriškimi strelami prišla vse do polfinala.

