Sara Đukić menja klub

Slovenska odbojkarica Sara Đukić zapušča Glanorio in se seli k ekipi Volleyball Franches-Montagnes. To pomeni, da bo 23-letna in 185 centimetrov visoka blokerka vsaj še eno sezono igrala v Švici.