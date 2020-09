Sara Đukić znova v Novi Gorici

Še ena okrepitev na mestu blokerke 💪 Goriške strele bo v letošnji sezoni okrepila @dukicsara, ki se po dveh sezonah ponovno vrača v Novo Gorico. Dobrodošla ⚡⚡⚡ #goriskestrele #genivolley #genifamily #volleyball #volleytribe

A post shared by Gen-i Volley (@genivolley) on Sep 2, 2020 at 1:43am PDT