Slovenija ima novo legionarko: na Poljsko odhaja Žana Zdovc Sporer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komaj 17-letna Mariborčanka se je v zadnjih sezonah kalila pri OK Formula Formis, na veliko željo slovenskega selektorja pa se bo preizkusila še v tujini. S poljsko ekipo je podpisala triletno pogodbo, kar priča o tem, da Poljaki nanjo resno računajo, a tudi veliko pričakujejo.

''Vesela in ponosna sem, da sem se lahko pridružila klubu, kot je LTS Legionova,'' je ob podpisu povedala mlada slovenska odbojkarica in še dodala: ''Hvaležna sem za ponujeno priložnost. Komaj čakam, da se preselim na Poljsko in začnem s trdim delom v novi ekipi."

"Žana je velik slovenski talent. Že po prvem srečanju sem videl njeno veliko željo in motivacijo po igranju odbojke in dokazovanju," je svojo izbranko v reprezentanci pohvalil italijanski strokovnjak. ''Ko sem izvedel, da se želi preizkusiti v tujini, sem jo poskušal vključiti v naš projekt. Njen karakter in želja po trdem delu sta kot nalašč za našo ekipo," je še povedal Chiappini.

Preberite še: