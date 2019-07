Na pomoč prihaja izkušena Monika Potokar

Potem ko je italijanski strokovnjak na slovenski klopi ob zboru pred vrhuncem letošnje reprezentančne sezone naletel na presenečenje in dobil košarici sprejemalk Pie Blažič in Anite Sobočan, uradna razlaga je, da sta se vpoklicu odpovedali zaradi osebnih razlogov, se je Chiappini na pomoč zatekel izkušnjam.

Pripravam se je priključila izkušena Monika Potokar, ki je očitno že pozabila, da je bil ravno Chiappini tisti, ki je njo in še mnoge druge starejše reprezentantke leta 2017 brez opozoril in pogovora zamenjal z mlajšimi. Po dogovoru z OZS je takrat začel projekt SP do 23 let v Stožicah, ki so ga mlade Slovenke končale na vrhunskem drugem mestu.

Da se v članski konkurenci vsega ne da postoriti le z mladostjo, je selektor nakazal že z večkratnim vpoklicem Sare Hutinski, po odpovedi Sobočanove in Pintarjeve pa je prvič na priprave povabil še Potokarjevo. Kakšno vlogo bo imela 31-letna Grosupeljčanka, še ni jasno, a dejstvo je, da ima Potokarjeva še veliko za pokazati. S svojo pozitivno energijo, znanjem in izkušnjami je dobrodošla v vsaki sredini.

Seznam slovenski reprezentantk: Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič, Eva Pogačar;

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatkovič, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorici: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar, Manja Jerala;

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl

Preberite še: