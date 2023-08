Slovenci odštevajo minute, branjenje srebra začenjajo proti neugodnemu tekmecu

Slovenska reprezentanca prvo tekmo v Varni odpira ob 16.30, ko ji bo nasproti stala Ukrajina. Reprezentanci sta se srečali v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva, ko so se Ukrajinci izkazali za zelo neugodne tekmece, a so Slovenci po izgubljenem uvodnem nizu njihov odpor strli s 3:1. Slovenci so pred uvodnim srečanjem opozorili predvsem na levoroke nevarnosti v ukrajinski zasedbi, na čelu z odličnim serverjem Olegom Plotnickim.

"Ukrajina je ena od ekip, ki bo v naši skupini zagotovo med najbolj neugodnimi. Tudi letos so v zlati ligi nastopali odlično proti Turčiji in na koncu za malo izgubili tisti finale. Imajo nekaj res vrhunskih posameznikov. Plotnickega odlično poznam iz kluba, v tem trenutku je morda eden najboljših na svetu. Tudi korektor je izredno nevaren. Kot reprezentanca so zelo fizični, močni, ruska šola. Ne bo nam lahko. Res bomo morali svojo igro igrati potrpežljivo, se dobro braniti, ščititi in biti pripravljeni na njihove izjemno močne servise," o klubskem soigralcu pri Perugii in tekmecih, ki imajo v svoji zasedbi več levičarjev, pravi podajalec Gregor Ropret.

Slovenski odbojkarji bodo branjenje srebra začeli v danes ob 16.30 proti Ukrajini. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V slovenski skupini so ob gostiteljih Bolgarih še Španci, Finci in Hrvati. Prvi cilj zasedbe Gheorgheja Cretuja je prvo mesto v skupini.