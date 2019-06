Proti Portugalkam po četrto zmago

Slovenske odbojkarice so prvi del evropske lige odigrale z odliko, saj so na treh tekmah proti Estoniji in Grčiji trikrat zmagale. Ob tem tekmicam niso oddale niti niza in s polnim izkupičkom prepričljivo zasedajo prvo mesto v skupini B. Slovenski selektor Alessandro Chiappini si želi, da bi se niz zmag še podaljšal: "Spet smo dobili priložnost, da preizkusimo še nekatere igralke in da še enkrat pokažemo, na kateri ravni se nahajamo. Tudi zato smo zadovoljni, saj bomo lahko za ekipo poiskali nove rešitve, ki nam bodo koristile v prihodnosti. Sem smo prišli s tremi zmagami in kot sami veste, si želimo domov oditi s četrto. Vemo, da je Portugalska dobra ekipa, igrali smo velikokrat in vsakič smo zmagali, a le zato, ker smo igrali dobro. Razumeti moramo, da rezultati v preteklosti ne pomenijo nič. Pripraviti se moramo, da bomo jutri igrali perfektno, igrati bomo morali zelo dobro in le tako bomo lahko zmagali. Verjeti moramo vase in pokazati pravi odnos."

Chiappini, ki je v predmestje Porta odpeljal trinajst odbojkaric, v obračunu s Portugalkami ne bo mogel računati na Sašo Planinšec in Anito Sobočan, zato bo priložnost prvič v letošnji evropski ligi dobila sprejemalka Ana Marija Vovk, 17-letna srednja blokerka Manja Jerala pa bo prvič oblekla dres članske reprezentance.

Reprezentanca Slovenije: Mori, Grudina, Vovk, Janežič, Blažič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatkovič, Pintar, Ščuka, Eržen, Jerala, Žigon. Selektor: Alessandro Chiappini.

Evropska liga, ženske, 4. krog: