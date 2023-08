Prvi dan D za Slovenke

Slovenske odbojkarice imajo po treh tekmah evropskega prvenstva na računu tri poraze (proti Poljski, Belgiji in Srbiji) in nič točk, tako da je pred njimi prvi dan D. Varovanke Marca Bonitte se bodo po dnevu premora ob 17. uri zoperstavile Madžarkam, ki so prav tako še brez zmage.

Cilj Slovenk je napredovanje v osmino finala, ki si ga bodo zagotovile prve štiri reprezentance iz vsake od štirih skupin. Da bi naše odbojkarice ohranile nekaj upanja na izločilne boje, danes nujno potrebujejo zmago in vse tri točke. Ekipe v "slovenski" skupini, ki trenutno držijo vstopnico za napredovanje, so že vsaj dvakrat zmagale in imajo že vsaj šest točk. To pomeni, da tudi dve slovenski zmagi s polnim izkupičkom do konca skupinskega dela (v sredo ob 17. uri bodo igrale še z Ukrajino) morda ne bosta dovolj za napredovanje.

Marco Bonitta je na tekme prost ponedeljek varovanke pripravljal na pomembno srečanje. Foto: CEV

"Že takoj po žrebu skupin smo videli, da bomo na prvih tekmah igrali proti dvema svetovnima velesilama, Poljski in Srbiji, domačinke Belgijke pa so bile zelo motivirane, saj je šlo tudi njim za napredovanje iz naše težke skupine. Prost dan nam je zelo koristil, da so lahko naše igralke resetirale glavo. Proti Madžarski lahko pričakujemo samozavestno igro. Mislim, da lahko precej tistega, kar smo pokazali na prvih treh tekmah, jutri še nadgradimo. Predvsem si želim, da bi bili s servisom uspešnejši, kot smo bili do zdaj, saj nam bo tako precej lažje igrati blok in obrambo. Naš sistem blok-obramba je sicer dober, a ko enkrat igraš proti dvometrašicam, je to seveda precej težje, kot bo proti Madžarski," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije pred tekmo z vzhodnimi sosedami razmišljal pomočnik selektorja Andrej Flajs.

"Osredotočiti se moramo predvsem nase in na svojo igro, držati raven igre za menjavo in pa na tekmice pritiskati s servisom. Največja nevarnost za nas so madžarske korektorice, ampak bom ponovila še enkrat - bolj se moramo osredotočiti nase kot pa na tekmice. Jutri gremo na zmago," je pred srečanjem dejala podajalka Sara Najdič, ki je del kariere preživela na Madžarskem.

Slovenke bodo zadnjo tekmo skupinskega dela odigrale v sredo ob 17. uri.

