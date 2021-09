Branilci naslova EP odpirajo proti Belgijcem

Boje na prvenstvu stare celine začenjajo tudi v skupini A v Krakovu. Spored bosta odprli Grčija in Ukrajina, sledil bo obračun aktualnih svetovnih prvakov Poljakov, ki bodo na domačem terenu iskali zmago nad Portugalci. Zvečer bodo na igrišče stopili še branilci evropskega zlata Srbi − v zadnjem finalu so premagali Slovence. Nasproti jim bodo stali Belgijci.

V skupini C v Tampereju bo prvo zmago lovila še ena od favoritinj za odličja, Rusija, udarila se bo s Turčijo. Nizozemci se bodo merili s Španci.

Slovenska izbrana vrsta bo prvenstvo odprla v petek ob 20.15, ko si bo v Ostravi iz oči v oči zrla z gostiteljico Češko.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Tokratno evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. 24 reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom potekali v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.