Kamničani v novo sezono pomlajeni, čakajo še tujega korektorja

Pomlajena zasedba odbojkarjev Calcit Volleyja je v začetku tedna začela priprave na novo sezono, v kateri bo po dolgih letih igrala le v obeh domačih tekmovanjih in v pokalu CEV. Trener ekipe bo Gašper Ribič, njegov pomočnik Gregor Rozman, od lanske sezone, v kateri so Kamničani osvojili pokalni naslov, pa je ostalo šest igralcev.

Prevetrena kamniška zasedba je priprave začela v začetku tedna, glavni trener Ribič pa ima trenutno na voljo le sedem igralcev, ki bodo v novi sezoni nosili kamniški dres. Matevž Karadža Pevc, Jurij Oman in novinec v ekipi, Vid Suhadolnik, ki se je v Kamnik preselil iz Panvite Pomgrada, so namreč trenutno na pripravah slovenske reprezentance do 20 let. To od 26. avgusta do 7. septembra čaka evropsko prvenstvo v Srbiji in Bolgariji.

Od lanske sezone so v ekipi ostali Jure Okroglič, Črt Bošnjak, Uroš Pavlović, Luka Lazar, Oman in Karadža Pevc. V letošnji kamniški zasedbi, ki ne bo več igrala v srednjeevropski ligi, bo šest novincev. Peterica je že znana: 22-letni Urban Blaževič, 24-letni sprejemalec Teo Podobnik, ki sta lani igrala za drugo ekipo Calcit Volleyja, 24-letni kubanski podajalec Julio Alberto Gomez Galvez, ki lani je igral za SK Posojilnico Aich/Dob, sprejemalec Maj Nanut, ki je zadnje štiri sezone igral za Hišo na kolesih Triglav, in 19-letni Suhadolnik.

"Ob vseh treh mladinskih reprezentantih čakamo, da se nam pridruži še korektor, ki bo tujec, in Črt Bošnjak, ki pa je trenutno še v fazi rehabilitacije. Ekipi sta se pridružila še dva naša mlajša igralca, Nik Drnovšek in Jon Jensterle, do odhoda na študij v ZDA pa bo z nami treniral tudi Miha Okorn. V prvem tednu priprav bomo trenirali le dopoldne, in sicer bomo ves čas v dvorani ali fitnesu, večja intenzivnost pa bo začela prihodnji teden," je v klubski mikrofon o začetku priprav dejal Ribič.

Glavni trener Kamničanov bo Gašper Ribič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prve tekme so načrtovane v septembru, za začetek ena na teden, v nadaljevanju dve. "Prvo tekmo bomo igrali proti ravenskemu Fužinarju, nato bodo sledile tekme s Kranjčani, Dobom, Alpacem Kanalom, teden dni pred začetkom prvenstva pa nas čaka še turnir v Kranju. Tekem bo dovolj, kajti ekipa bo v precej spremenjeni zasedbi in se mora še uigrati," je glavni trener povedal o pripravljalnih tekmah.

Glede na pomlajeno zasedbo bodo kamniški cilji v letošnji sezoni nekoliko nižji, a to ne pomeni, da se bodo odrekli boju za najvišja mesta, poudarjajo v klubu. "Prvi vrhunec nove sezone bo že januarja prihodnje leto, ko bo na sporedu zaključni turnir pokala Slovenije, tako da bomo imeli do takrat dovolj časa, da najdemo tisto ekipo, ki bo nosila največje breme, in da se fantje 'začutijo' na igrišču," je še dodal Ribič, ki s svojimi varovanci še čaka na nasprotnika v drugem krogu pokala CEV. To bo ali belgijska ekipa Leuven ali poraženec kvalifikacij lige prvakov med ekipama Benfica Lizbona in Guaguas Las Palmas, s katerim so Kamničani igrali že pred tremi leti.

"Ne glede na to, s kom bomo igrali v drugem krogu, bo šlo za kakovostno ekipo, vendar bo to za našo pomlajeno ekipo dobra preizkušnja za našo pomlajeno ekipo, ki je že bolj ali manj sestavljena. Čakamo le še na korektorja, ki bo tujec," pa je o žrebu v pokalu CEV dejal Ribič, ki bo svoje varovance v prvem krogu državnega prvenstva vodil proti ACH Volleyju.