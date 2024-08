Državne prvakinje začele priprave, na tujo okrepitev še čakajo

Slovenske državne prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, so v začetku tedna začele priprave na novo sezono, v kateri bodo poskušale šestič zapored osvojiti domače prvenstvo, kar do zdaj ni uspelo še nobeni slovenski ekipi. Trener Bruno Najdič ima na voljo vseh 11 slovenskih igralk, edina tujka v ekipi, korektorica Eve Sarah Kerschenbaum, se bo Kamničankam pridružila po kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Novo sezono bodo slovenske državne prvakinje začele brez kapetanke Andjelke Radišković, Lucille Charuk, Katje Banko, Zale Gorjup in Jelene Grubišić Čabo.

Edina prava novinka v ekipi, Američanka z izraelskim potnim listom Eve Sarah Kerschenbaum, ki je po koncu študija na univerzi v Seattlu dve leti igrala za Maccabi Haifo, se bo svojemu novemu klubu pridružila po koncu kvalifikacij za EP 2026. Visokorasla, 191 centimetrov visoka korektorica se bo pripravam priključila po kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, v okviru katerih bo 27. avgusta z izraelsko reprezentanco v prvem krogu kvalifikacij zaigrala prav proti slovenski izbrani vrsti, v kateri pa tokrat ni nobene odbojkarice Calcit Volleyja, so sporočili iz kluba.

Foto: OK Calcit Volley

"Idealno, da imamo na voljo skoraj vse igralke, po drugi strani pa bi radi imeli v reprezentanci čim več svojih igralk"

Ostale novinke so lani igrale za drugo ekipo Calcit Volleyja, v ligi prvakinj sta za prvo ekipo sicer že igrali prosta igralka Zala Špoljarič in sprejemalka Anja Maček, pridružili se jima bosta še podajalka Tina Topič in libero Atena Gojak. Od lani so ostale Sara Najdič, Sara Hutinski, Lara Rituper, Neja Čižman, Naja Boisa, Asja Šen in Maša Pucelj, ki ima težave z ramo, zato je tudi ni z reprezentanco.

"Zame kot trenerja in tudi klub je idealno, da imamo praktično od prvega dne priprav na voljo vse igralke, toda po drugi strani bi radi imeli v reprezentanci čim več svojih igralk. Ampak kakorkoli že, najpomembneje je, da so vse igralke na priprave prišle dobro razpoložene in da že na prvih treningih kažejo isto vnemo kot čez celotno lansko sezono. Upam, da bomo imeli dobro vzdušje, ki nas je krasilo že lani, in da se bomo dobro pripravili na začetek prvenstva," je po uvodnih dveh treningih v klubski mikrofon dejal trener Bruno Najdič, ki bo Kamničanke vodil drugo sezono zapored.

"Zame kot trenerja in tudi klub je sicer idealno, da imamo praktično od prvega dne priprav na voljo vse igralke, toda po drugi strani bi radi imeli v reprezentanci čim več svojih igralk." Foto: OK Calcit Volley

Tretji teden bo najnapornejši

"V prvem in drugem tednu priprav ne bo veliko obremenitev, začeli bomo z osnovami tehnike, seveda pa nas tudi že čaka delo v fitnesu. Šele v tretjem tednu bodo priprave napornejše, kajti do prvenstva je še veliko časa. V pripravljalnem obdobju bomo igrali na turnirju v Novi Gorici in Nyiregyhazi, prav tako smo dogovorjeni še za eno trening tekmo, če se bo pojavila še kakšna teden dni pred začetkom prvenstva, računamo še na eno, ni pa nujno. Za razliko od lanske sezone bomo imeli praktično ves čas priprav na voljo 12 igralk, tako da bomo že na treningih lahko uigravali ekipo. Verjamem, da bomo dobro pripravljeni do prvih tekem državnega prvenstva," je prepričan Najdič.

Odprtih več tekmovalnih front

Državno prvenstvo se bo začelo 5. oktobra, v prvem krogu bodo kamniške odbojkarice gostile Ankaran, ob ligi prvakinj pa bodo igrale tudi v srednjeevropski ligi (Mevza), v kateri bodo branile lovoriko.

V ligi prvakinj bodo v skupini C igrale proti VakifBank Istanbulu in Milanu, tretje nasprotnice pa bodo zmagovalke dvoboja med špansko Gran Canario in portugalskim Portom.