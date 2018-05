Calcit Volley okrepil sprejemalec ACH Volleyja

V zadnjih letih je postala stalnica, da odbojkarji Calcita Volleyja krepijo vrste dolgoletnih slovenskih prvakov, igralcev ACH Volleyja. Letos je v tej smeri tako prišlo do prestopa Jureta Okrogliča, a zamenjava zanj bo prišla iz nasprotne strani, pogodbo s Calcitom je namreč podpisal Rus z ukrajinskim potnim listom Dmitrij Babkov. Sprejemalec je tako pri ACH-ju preživel le eno sezono, z njim pa osvojil naslov prvaka in pokalnega zmagovalca.

"Prejel sem nekaj ponudb drugih klubov iz tujine, a ponudba Calcita Volleyja mi je najbolj ustrezala. En razlog je ta, da je meni in moji družini z majhnim otrokom Slovenija res všeč, drugi pa je strategija kluba in načrti. Ti mi ustrezajo in so bili tisto, kar je na koncu pretehtalo v moji odločitvi. Želim si osvojiti še en naslov slovenskih prvakov in mislim, da z ekipo, ki nastaja, to lahko dosežemo," je dejal Babkov, ki je podpisal enoletno pogodbo.

Babkov se je z odbojko profesionalno pričel ukvarjati v rodni Ukrajini, pot pa ga je nato prek najmočnejše poljske lige vodila v Rusijo, kjer se je od leta 2009 kalil v Avtomobilistu iz Sankt Peterburga, Dinamu-LO, Uralu UFA in Samotlorju. Sezono je nato prebil v Savdski Arabiji, od koder je prišel v Ljubljano.

