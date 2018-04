ACH Volley nepričakovano zamenjal trenerja. Kedačič: Razočaran sem.

ACH Volley bo v prihodnje vodil izkušeni 52-letni strokovnjak Andrej Urnaut, so sporočili na uradni strani slovenskih prvakov. Odločitev je nekoliko presenetljiva, saj je za oranžnimi zmaji odlična sezona. Brez izgubljene tekme so dobili državno prvenstvo , veselili so se tudi pokala in se uvrstili v četrtfinale pokala CEV. Malce so razočarali le v ligi MEVZA, kjer so zasedli tretje mesto.

Le nekaj dni po osvojenem 15. naslovu državnih prvakov sta se ACH Volley in trener Zoran Kedačič po dveh in pol letih razšla. Kedačič se je z ACH Volleyjem veselil treh naslovov državnih prvakov, enkrat je osvojil slovenski pokal in dvakrat ligo MEVZA.

"Čeprav se mi je po tej sezoni iztekla stara pogodbe, nisem nikoli dobil občutka, da se bodo naše poti razšle. V nobenem trenutku nisem začutil, da bi bilo karkoli narobe. Tudi pogovarjali smo se že o ekipi za prihodnjo sezono, potem pa tole. Dejali so mi, da so zelo zadovoljni z mano, a da je čas za spremembo," se čudi odločitvi vodstva Zoran Kedačič, ki meni, da je to pač politika kluba. "Pri ACH Volleyju se nekje na dve leti menja trener. Povedali so mi, da še nihče ni bil tako dolgo na klopi kot jaz in da so se odločili za spremembo. To je uradna razlaga, ali je v ozadju kaj drugega, mi ni znano," je nadaljeval.

Jih je zmotil spodrsljaj v ligi MEVZA? "Ne bi rekel."

Zoran Kedačič si ni mislil, da se bo vodstvo tako odločilo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ACH Volley je v tej sezoni sestavil res močno ekipo, ki je osvojila obe domači lovoriki in prišla med osem najboljših v pokalu CEV. Mogoče so mu pa zamerili spodrsljaja v ligi MEVZA. "Nikoli mi ni nihče tega očital. Če bi jih to šokiralo, bi mi to zagotovo povedali."

Kedačiču je žal, da se zgodba ne bo nadaljevala, saj je imel občutek, da so v dveh letih in pol zgradili jedro, ki je res dihalo kot eno. "Trenerski štab je bil fenomenalen. Tudi komunikacija med nami je bila super. Politika, da se trenerja menja ne glede na rezultate na dve leti, se mi zdi povsem zgrešena. Mislil sem, da delamo na dolgi rok, da bomo nekaj ustvarili. Okolja, v katerem lahko ekipa napreduje, ne moreš ustvariti v enem dnevu. Sam sem pomočnika iskal dve leti, kondicijskega trenerja tudi. Res sem si želel ostati, ker sem mislil, da smo delali dobro in da smo imeli v prihodnje še kaj pokazati. Tudi v Evropi."

V Evropi so jim presežek v tej sezoni preprečili močni Rusi. Tako vstop v ligo prvakov kot tudi vstop v polfinale pokala CEV. Foto: CEV

Ni jezen, le razočaran

Te priložnosti ne bo imel. "Nisem jezen, razšli smo se zelo konkretno. Le razočaran sem, da tako velik klub ni zagovornik sistematičnega dela. Očitno preostali drugače razmišljajo kot jaz," je končal zdaj že nekdanji trener oranžnih zmajev, ki že išče novo službo: "Bomo videli, nekaj ponudb že imam."

Nasledil ga bo Urnaut

Kljub dobri sezoni so se pri vodstvu slovenskega prvaka odločili za spremembo. Prihodnjo sezono bo ekipo vodil Andrej Urnaut, ki je v tej sezoni vodil Salonit in ga popeljal do tretjega mesta.

V svoji odbojkarski karieri je 52-letnik trikrat zaigral v finalu lige prvakov, bil pa je tudi večkratni belgijski klubski državni in pokalni prvak. V reprezentančnem dresu Jugoslavije je zbral kar 300 nastopov, za Slovenijo pa 70.