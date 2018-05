ACH Volley kot Bayern: kupi pri rivalu in ubij dve muhi na en mah

Jure Okroglič

Podobno kar Bayern počne v Nemčiji – kupuje najboljše igralce nemških konkurentov z namenom, da se okrepi in da konkurence potem sploh nima –, v Sloveniji počne ACH Volley. Že tretje leto zapored je kupil igralca Calcita, svojega največjega tekmeca. Pred dvema sezonama je ukradel Žigo Šterna, lani Matica Videčnika in Jana Brulca, zdaj pa se je v prestolnico preselil še obetavni sprejemalec Jure Okroglič.

Iz Kanala naprej v Kamnik

Nekdanji mladinski reprezentant je začel svojo kariero v domačem Kanalu pri OK Salonit Anhovo, kjer je bil eden izmed glavnih akterjev, ko so Primorci leta 2014 osvojili pokalno lovoriko. Kljub svoji mladosti ima za seboj že pet let izkušenj igranja v prvi ligi, zadnji dve pa je svoje znanje nadgrajeval pri Calcit Volleyju, kjer se je seznanil tudi z mednarodno konkurenco.

Da je za mladim Primorcem odlična sezona, dokazuje tudi vpoklic v člansko izbrano vrsto, kjer bo kandidiral za nastop v zlati evropski ligi.