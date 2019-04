Brumen znova na klopi slovenskih podprvakov iz Kamnika

Brumen je Kamničane v preteklosti vodil že dvakrat. V sezoni 2003/04 jih je popeljal do drugega mesta v pokalu in prvenstvu, v štirih sezonah med letoma 2013 in 2016 pa so osvojili naslov pokalnih prvakov in se ob tem še trikrat uvrstili v finale domačega prvenstva.

Ponovnega prihoda v Kamnik se veseli, saj bo, kot pravi, "spet trener kakovostne ekipe z visokimi ambicijami". Eden od njegovih ciljev je tako "ponovna uvrstitev Kamničanov v finale domačih tekmovanj in enakovredno merjenje z ACH Volleyjem za naslov najboljšega".

Brumen domače odbojkarje dobro pozna, saj jih je kar nekaj v ekipi barve Calcit Volleyja branilo že v času, ko je bil sam strateg te ekipe. Kljub temu načrtuje nekaj sprememb, o katerih bo več znano v prihodnjih tednih.

Novi trener Brumen bo ekipo sklical že v začetku maja in z njo opravil nekaj treningov, priprave na sezono 2019/20 pa bodo pri Calcitu začeli avgusta.

Calcit Volley je v pretekli sezoni osvojil drugo mesto v slovenskem pokalu, prav tako drugo mesto v državnem prvenstvu, v srednjeevropski ligi Mevza je končal na tretjem mestu, v pokalu Cev Challenge pa je Calcit končal med najboljšo osmerico.

