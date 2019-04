Legenda je nazaj

V tem času je 36-letni Andrej Flajs intenzivno opravljal študijske obveznosti na Fakulteti za šport, preizkusil pa se je tudi v vlogi pomočnika selektorke slovenske ženske kadetske reprezentance do 16 let Žive Cof. Mlada dekleta so januarja osvojila naslov srednjeevropskih prvakinj in se uvrstila na evropsko prvenstvo, ki ga bosta letos poleti gostili Hrvaška in Italija.

Z budnim očesom jih bo tam kot član strokovnega vodstva spremljal, avgusta pa bo napočil čas, da se v Tivoliju po krajšem oddihu znova pridruži treningom slovenskih prvakov in pripravam na prihodnjo evropsko obarvano sezono.

"Veseli me, da se po letu premora vračam v vrsto oranžnih zmajev. Brez odbojke nisem zdržal niti 9 mesecev. Poleti me čakajo še študentske in trenerske obveznosti, hkrati pa se moram predvsem dobro pripraviti na novo tekmovalno sezono," je ob povratku dejal Flajs.