Bankirke prve finalistke

Odbojkarice Nove KBM Branika se v prvem polfinalu zaključnega turnirja slovenskega pokala v Kamniku s 3:0 premagale Koper in se uvrstile v sobotno finale. V drugem polfinalu se bosta udarila Calcit Volley in SIP Šempeter.

V zgodovini ženskih pokalnih tekmovanj ima največ uspeha Nova KBM Branik, Mariborčanke so bile najboljše že 17-krat. Glede na rezultate v sezoni so tudi letos prve favoritinje, toda Calcit je branilec naslova, igra pa na domačem terenu. Teoretično zato številni pričakujejo prav kamniško-mariborski finale, a svoje načrte imata tudi preostala udeleženca polfinala.

Favorizirani ekipi za uvrstitev v finale imata sicer pred zaključnim pokalnim turnirjem dobro tekmovalno popotnico. Mariborčanke so v zgoščenem urniku tekmovanj v zadnjem tednu zmagale trikrat, dobile so eno zaostalo tekmo DP ter dve v srednjeevropski ligi. Kamničanke pa so po zmagi v domačem prvenstvu prav proti Šempetrankam v Banjaluki dobile še tekmo srednjeevropske lige.

Pokal Slovenija, ženske, zaključni turnir: Polfinale:

Petek, 17. januar:

Nova KBM Branik : Luka Koper 3:0 (22, 13, 13)

20.00 Calcit Volley - SIP Šempeter Finale:

Sobota, 18. januar:

18.00 Nova KBM Branik

