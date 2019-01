ACH Volley v Francijo brez bele zastave

Odbojkarje ACH Volleyja v tretjem krogu lige prvakov v torek čaka zahtevno gostovanje v francoskem Reimsu, kjer se bodo pomerili s trenutno drugouvrščeno ekipo skupine C, Chaumontom. Francozi so na prvih dveh tekmah v gosteh odščipnili točko favorizirani ekipi Zenita, doma pa nemškemu Friedrichshafnu niso oddali niti niza.

Proti slovenskim prvakom bodo zagotovo favoriti, a varovanci Andreja Urnauta v Reims niso odpotovali z belo zastavo, nadejajo se presenečenja, optimizem jim daje odlična predstava proti Zenitu, Rusi so jih v Tivoliju s 3:2 premagali po srditem boju.

"Chaumont je kompletna ekipa z dobro sredino, odličnimi sprejemalci, skratka na vseh položajih ima zelo sposobne igralce. Ekipe v ligi prvakov nimajo slabe točke, mi pa bomo morali prikazati svojo najboljšo igro, če hočemo presenetiti. Morali bomo ponoviti drugi del tekme proti Zenitu," je pred odhodom dejal Urnaut, ki ni bil zadovoljen s sobotno prvenstveno predstavo proti Črnučam, a podobno je bilo že pred obračunom z Zenitom, na katerega so Ljubljančani vstopili z izgubljeno točko v Kanalu.

Oranžni zmaji so na prvih dveh tekmah osvojili točko. Foto: Aleš Oblak

Od kod preti največja nevarnost?

Francoska ekipa, ki se je v glavni del tekmovanja uvrstila prek kvalifikacij, ko je v zadnjem krogu zanesljivo ugnala srbsko Vojvodino, ima v svojih vrstah kar nekaj obetavnih francoskih igralcev, glavno orožje pa so vseeno njeni tujci. V prvi vrsti Američana, podajalec in odličen server Michael Saeta ter bloker Taylor Averill, ki je z reprezentanco ZDA pred septembrskim svetovnim prvenstvom gostoval v Ljubljani, slovaški reprezentančni sprejemalec Matej Patak, Bolgar Martin Atanasov in Španec Jorge Fernandez. V ekipi so še tunizijski reprezentant Wassim Ben Tara, Kanadčan Keith Callum West in Slovak Martin Repak.

Šket gosti prvake, Urnaut češke prvake Alen Šket bo s Halkbankom svojo drugo zmago lovil proti branilcem naslova iz Kazana, Tineta Urnauta in njegovo Modeno pa čaka obračun proti nekdanji ekipi Gregorja Ropreta in Mateja Mihajlovića. Vse kaj drugega kot zmaga Italijanov bi bila velika senzacija.

Liga prvakov, moški, 3. krog: