Bodo Kamničanke doma vrnile Štajerkam?

1. DOL, ženske, zaključni boji

Danes bo v Kamniku na sporedu druga finalna tekma 1. DOL za dekleta. Prvo so po pravi drami dobile Mariborčanke, zato so današnje gostiteljice odločene, da bankirkam vrnejo milo za drago in izenačijo izid v zmagah.

"Čeprav smo tekmo izgubile, smo same sebi dokazale, da lahko enakovredno igramo proti Braniku. Tudi v petem nizu smo jim bile ves čas za petami, škoda pa je za izgubljeni uvodni niz, ko smo se po visokem vodstvu zaustavile in dovolile domačinkam, da so dosegle nekaj zaporednih točk in prišle do vodstva in zmage. Za nameček se je sredi petega niza poškodovala še Anallise Frantti, kar nas je spet nekoliko pretreslo. Ampak, da, prav to, da smo se po zaostanku dveh nizov vrnile v igro, nam daje veliko upanja pred nadaljevanjem finala," je o mariborski tekmi povedala Helena Mijoč, ki je po poškodbi Urške Igličar spet prva korektorica kamniške ekipe.

Že danes si lahko tretje mesto v Šempetru zagotovijo odbojkarice Formisa.

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma:

Četrtek, 5. april:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 3:2 (21, 19, -21, -16, 13) /1:0/

Mlakar 28, Sobočan 15, Kaučič 10; Frantti 24, Grudina 15, Mijoč 11, Mihevc 10 Druga tekma:

Sreda, 11. april:

20.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Tretja tekma:

Ponedeljek, 16. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley Morebitna četrta tekma:

Četrtek, 19. april:

18.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Morebitna peta tekma:

Ponedeljek, 23. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley



// - izid v zmagah, igra se na tri.

Za 3. mesto: Prva tekma:

Sobota, 7. april:

Formula Formis : Aliansa 3:0 (23, 20, 18) /1:0/

Vrbanc 13, Eržen 12; Žnidar 13, Lakovšek 12 Druga tekma:

Sreda, 11. april:

19.00 Aliansa - Formula Formis Morebitna tretja tekma:

Sobota, 14. april:

18.30 Formula Formis - Aliansa



// - izid v zmagah; igrajo nna dve.