Kamničanke po novi drami ubranile državni naslov

Odbojkarice Calcit Volley so ubranile naslov državnih prvakinj. Tudi na tretji tekmi finala 1. DOL so rivalke iz Maribora, odbojkarice Nove KBM Branika premagale s 3:2 v nizih in se razveselile nove zvezdice. Za žensko ekipo Calcit Volleyja je to peti naslov državnih prvakinj.

Mariborčanke so tretjo tekmo v Kamniku odlično odprle, suvereno dobile prva dva niza, nato pa padle v igri in domačinkam dovolile, da izenačijo na 2:2. Tako kot na prvih finalnih tekmah je bil na sporedu odločilni peti niz in tako kot na prvih dveh tekmah so bile tudi tukaj uspešnejše Kamničanke, ki so se razveselile drugega zaporednega naslova državnih prvakinj, petega skupno.

V prvih dveh nizih so imele rezultat pod nadzorom mariborske odbojkarice. V prvem so imele še šest točk prednosti, branilke naslova so se nekajkrat približale na dve točki zaostanka, več pa jim ni uspelo. Še lažje so gostje prišle do vodstva z 2:0, vodile s 7:3, 10:5 in 18:10, niz je z asom končala Brina Bračko.

V tretjem nizu pa so se domače vendarle prebudile. Po bloku Katje Mihevc so že vodile z 9:3, prednost pa brez težav zadržale do konca. Odlično so vstopile tudi v četrti niz, saj so po treh zaporednih točkah Anđelke Radišković pobegnile za pet točk (7:2). Pri izidu 17:8 se je že slutilo, da bo tudi tokrat odločal "tie break".Toda s tem se bankirke niso popolnoma sprijaznile, kajti po treh zaporednih točkah Danijele Džaković so svoj zaostanek znižale na minus šest (11:17). Toda po polminutnem odmoru so z blokom Eve Pogačar in napaki gostij domače odbojkarice spet prišle do prednosti devetih točk (20:11), četrto zaključno žogo za izenačenje v nizih pa je izkoristila Olivera Kostić.

Z blokom Lucy Charuk so Kamničanke v odločilnem nizu povedle z 2:0, vodile so tudi še s 4:2, toda Gradišnik Klanjšek je izid na četrti točki izenačila. Do svoje prve prednosti v tie-breaku so Mariborčanke prišle z asom Lorene Lorber Fijok (5:6), toda po asu Polone Marušič so na menjavo strani z dvema točkama prednosti odšle odbojkarice Calcit Volleyja. Po novi točki Radiškovićeve je bilo 9:6 za domačo ekipo, ki je vodila tudi z 10:7. V napeti končnici so Mariborčanke z dvema zaporednima točkama Džakovićeve zaostanek znižale na točko (9:10), Gradišnik Klanjščkova je izid na enajsti točki izenačila, Lorber Fijokova pa z blokom v vodstvo popeljala bankirke (12:11). Vendar je sledil še en preobrat Kamničank, ki se je končal z asom Radiškovićeve in zmago Calcit Volleyja.

1. DOL, ženske, finale: Tretja tekma: Sobota, 17. april:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 3:2 (-21, -13, 16, 19, -12) /0:3/

Radišković 24, Zatković 16, Kostić in Charuk 11; Džaković 22, Gradišnik Klajnšček 13, Bračko in Velikonja Grbac 10 Druga tekma: Ponedeljek, 29. marec:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 2:3 (-17, -11, 15, 21, -15) /0:2/

Velikonja Grbac 21, Džaković 19; Zatković 23, Radišković 22 Prva tekma: Četrtek, 25. marec:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 3:2 (12, -28, -23, 20, 14) /1:0/

Kostić 19, Charuk 17, Zatković 16; Velikonja 17, Džaković 16, Lorber Fijok 13 / / - izid v zmagah; finale se je igral na tri dobljene tekme.