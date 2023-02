Bankirke zanesljivo prek Krimovk

Odbojkarice Nova KBM Branik so na v naprej odigrani tekmi 20. kroga domačega prvenstva s 3:0 premagale zadnji Krim in vknjižile 15. zmago.

Odbojkarice Nove KBM Branika so pobrale točke, ki so jim bile praktično pripisane že pred tekmo. Krimovke so enostavno preslaba ekipa, da bi lahko presenetila Mariborčanke, ti so si lahko dovolile, da so igrale z igralkami, ki so ponavadi večji del tekem na klopi.

Od prve postave je igrala le Lorena Lorber Fijok. Z 21 točkami se je najbolj izkazala korektorica Isa Ramić, Pia Senekovič jih je dodala 11.

1. DOL, ženske, v naprej odigrana tekma 20. krog Sreda, 15. februar

Lestvica:

Preberite še: