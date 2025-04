V Kamniku odločilna bitka za naslov prvakinj

Uvodna tekma finala se je začela s suvereno zmago (3:0) Kamničank, naslednji dve so dobile (3:2, 3:1) Mariborčanke, ki so imele v ponedeljek doma priložnost, da naslov vrnejo na Štajersko. A so na četrti tekmi prevladovale Kamničanke in z zmago s 3:0 izsilile peto tekmo, ki bo ob 18. uri v njihovi dvorani.

Odbojkarice Branika so s 16 naslovi najuspešnejša slovenska ekipa, Calcitovke jih imajo devet, morebitni deseti bi bil šesti zapovrstjo.

1. DOL, ženske, finale, peta tekma:

Sreda, 30. april

Državne prvakinje: 1991/1992 Paloma Branik

1992/1993 Paloma Branik

1993/1994 Abes Trade Celje

1994/1995 Bank Austria Bled

1995/1996 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1997/1998 Infond Branik

1998/1999 Infond Meltal

1999/2000 Infond Meltal

2000/2001 Nova KBM Meltal

2001/2002 Nova KBM Branik

2002/2003 Hit Nova Gorica

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2005/2006 TPV Novo mesto

2006/2007 Hit Nova Gorica

2007/2008 Hit Nova Gorica

2008/2009 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2010/2011 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2013/2014 Nova KBM Branik

2014/2015 Calcit Volleyball

2015/2016 Calcit Ljubljana

2016/2017 Nova KBM Branik

2017/2018 Nova KBM Branik

2018/2019 Nova KBM Branik

2019/2020 Calcit Volley

2020/2021 Calcit Volley

2021/2022 Calcit Volley

2022/2023 Calcit Volley

2023/2024 Calcit Volley

2024/2025 ?

