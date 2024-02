Kamničanke gostijo Ankarančanke, v Novi Gorici boj za tretje mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice bodo v drugem delu državnega prvenstva igrale tekme sedmega kroga. Vodilna ekipa modre skupine Kamničanke gosti zadnjeuvrščene Ankarančanke, Koprčanke pričakujejo drugouvrščene Mariborčanke, v Novi Gorici med GEN-I Volleyjem in SIP Šempetrom, ki sta na tretjem in četrtem mestu prvenstvene lestvice. V zeleni skupini bodo odbojkarice Calcit Volleyja II gostile Formis, članicam Visit Braslovče pa bodo nasproti stale odbojkarice ŽOK Šentvid. Krimovke in Grosupeljčanke se bodo pomerile v četrtek.